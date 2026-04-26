Sadettin Saran'dan deplasmana gidecek Fenerbahçe taraftarına büyük jest!

26.04.2026 14:02:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Dev derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, deplasmana gidecek taraftarlar için dikkat çeken bir organizasyona imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede sarı-kırmızılılar, sahasında kazanarak avantaj elde etmeyi hedeflerken; sarı-lacivertliler ise deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışında farkı kapatmak istiyor. 

Dev mücadele öncesinde Fenerbahçe yönetimi, RAMS Park'ta tribün bütünlüğünü sağlamak amacıyla taraftarlara özel "hatıra çubuklu forma" dağıttı.

SADETİN SARAN'DAN TARAFTARA MESAJ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kritik mücadele öncesinde deplasmana gidecek taraftarlara anlamlı bir mesaj iletti. 

Saran'ın notunda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!"

Şampiyonluk yolunda kritik maç: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde! Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.
Fenerbahçe TFF'ye başvurmuştu: Victor Osimhen hakkında son karar belli oldu! Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kolunda materyalin oyuncu sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Osimhen'in Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin önünde hiçbir engel olmadığı iddia edildi.