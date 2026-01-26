Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cengiz Ünder'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol atmamın bir önemi yok'

26.01.2026 22:59:00
Beşiktaş'ın oyuncusu Cengiz Ünder, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın hemen ardından Beşiktaşlı Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in sözleri şu şekilde:

"Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak, çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm."

"GOL ATMAMIN BİR ÖNEMİ YOK"

"Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz."

"Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı.."

