Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: 'Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama...'

Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın hemen ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

"Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar."

"Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik."

"BAZEN BÖYLE MAÇLAR OLABİLİYOR"

"İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık."

"Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal. Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın, “Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılmaları neredeyse bundan sonrası için 60 Milyon Euro avantaj sağladı. Bir değişim süreci söz konusu, ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık. Yer doldurma konusunda çok hızlı hareket edemiyoruz. Devre arası transfer kolay değil. Kime gitsek 20 milyon Euro, 30 milyon Euro isteniyor. Yaz transferi olsa durum başka olurdu. Çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Sergen Yalçın, "Transfer planlamalarımız var. Oyuncularla görüşüyoruz. Sona geldiğimiz oyuncular vardı ama %95'e %5 oluyor, bazen alamıyorsunuz. Seviye üstü takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. herkes çalışıyor. Biz, yönetim, herkes çalışıyor. Umarım eksik bölgeleri kalan sürede 3-4 oyuncu ile doldurabiliriz. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. Stoper, sol bek, merkez orta saha, forvet, kenar... 3-4 tanesini bulduk ama alamadık. Son dakikada işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik tarafına da bakmak lazım" ifadelerini kullandı.