Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orkun Kökçü'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol attım ama...'

Orkun Kökçü'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol attım ama...'

26.01.2026 22:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Orkun Kökçü'den Eyüpspor açıklaması: 'Gol attım ama...'

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın hemen ardından Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü'nün sözleri şu şekilde:

"Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil!"

"İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!"

İlgili Konular: #beşiktaş #eyüpspor #orkun kökçü

İlgili Haberler

Bodrum FK 6 maçlık hasretine son verdi!
Bodrum FK 6 maçlık hasretine son verdi! Bodrum FK, TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı'dan maç sonu transfer yanıtı!
Canlı yayında açıkladı: Serdal Adalı'dan maç sonu transfer yanıtı! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2-2 biten Eyüpspor maçının ardından transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.
N'Golo Kante yıldızlaştı: Al Ittihad kendi sahasında kazandı!
N'Golo Kante yıldızlaştı: Al Ittihad kendi sahasında kazandı! N'Golo Kante'nin formasını giydiği Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında kendi evinde ağırladığı Al Akhdoud'u 2-1 mağlup etti.