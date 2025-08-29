Sadettin Saran'dan Jose Mourinho sorusuna cevap: 'Seçilirsek gelir gelmez hocamızla...'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, geleceği tartışılan teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili gelen soruya cevap verdi.

Saran, “Göreve gelirseniz Mourinho'yla devam edecek misiniz?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

“Seçilirsek gelir gelmez hocamızla konuşacağız, değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz.”

Transfer sorusuna cevap veren Saran, “Acil 2 transfer yapacağız; Fenerbahçe ruhu ve Kadıköy cehennemi” dedi.

Tüzükte değişikliğe gideceklerini aktaran Sadettin Saran, “3 sene şampiyon yapamayan başkan bir daha aday olamayacak. Şampiyon yapan başkan da 6 seneden fazla kalamaz. Olağanüstü seçimle geldiğim için bu benim için 1.5 sene olacak" şeklinde konuştu.

Bir önceki adaylık döneminde Antonio Conte ile anlaştığı hatırlatılan Saran, "O zamanın şartlarında Conte'nin en iyisi olduğunu düşünmüştüm. 'Ben bir takım bekliyorum' demişti. Kıramayacağı insanları devreye soktum, kahvaltı diye buluştuk. Görüşme öğlene kadar sürdü. Son aşamada prensipte anlaştık ama olmadı, biliyorsunuz. Ben aday olmayınca gerçekleşmedi. O da şu an Napoli'de mutlu" dedi.