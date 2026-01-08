Sadettin Saran'dan Matteo Guendouzi ile özel görüşme!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni transfer Matteo Guendouzi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler Fransız orta saha oyuncusunun transferi için Lazio ile anlaştı. Guendouzi, Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Matteo Guendouzi uçağa binmeden önce görüntülü görüştü. Fenerbahçe'nin yeni transferine başarı dileklerinde bulundu.
LAZIO TARAFTARINDAN BAŞKANA TEPKİ
Öte yandan Guendouzi satışı sonrası bazı Lazio taraftarları, Başkan Claudio Lotito'yu istifaya davet etti.