Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran ile Marco Asensio arasında dikkat çeken konuşma: 'Bunu bilerek mi yaptın?'

Sadettin Saran ile Marco Asensio arasında dikkat çeken konuşma: 'Bunu bilerek mi yaptın?'

25.11.2025 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran ile Marco Asensio arasında dikkat çeken konuşma: 'Bunu bilerek mi yaptın?'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, Başkan Sadettin Saran ile İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun konuşması dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönüş uçağında oyuncuları tek tek tebrik etti.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Saran, 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyalog gerçekleştirdi.

Saran, ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup, "Topa vurduğunda önce aşağı, sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi.

İspanyol hücumcu, "Evet, tabii ki" yanıtını verdi.

Saran, ''Gerçekten mi?'' diye sorunca Asensio, ''Evet, evet'' söyleminde bulundu.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan İspanyol basını ise oyuncunun formunu sayfalarına taşıdı.

Marca, "Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu" ifadelerini kullandı.

Mundo Deportivo, "Durdurulamaz Asensio", AS ise "Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. Kullandığı teknik hayran bıraktı'' notunu düştü.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Sadettin Saran #Marco Asensio

İlgili Haberler

Union SG ve Fenerbahçe maçları öncesi... Victor Osimhen'in son durumu belli oldu!
Union SG ve Fenerbahçe maçları öncesi... Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Milli maçta sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Osimhen'in Union SG maçında forma giyemeyeceği, Fenerbahçe derbisindeki durumunun ise cuma günü belli olacağı iddia edildi.
Ferençvaroş maçı öncesi Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik!
Ferençvaroş maçı öncesi Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik! UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında kendi sahasında Ferençvaroş'u konuk edecek Fenerbahçe'de kadroda değişiklik yapıldı.
Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının pozisyonlarını yorumladı: 'Hakemin 3 kararı da yanlış!'
Eski hakemler Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının pozisyonlarını yorumladı: 'Hakemin 3 kararı da yanlış!' Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.