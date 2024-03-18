Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, Trabzonlu taraftarların maç sonunda Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında tribünlerde yaşanan olaylar, sahaya atılan yabancı maddeler ve karşılaşma sonundaki görüntüler için açıklama yaptı.
Olayları değerlendiren Saran, "Yaşananlar dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir olaylar değil. Daha önce takım otobüsümüz kurşunlandı. Şimdi oyuncularımız saha içinde saldırıya uğradı. TFF belli ki, bu konularla ilgili gereken tedbirleri almıyor. Bu bir iç güvenlik meselesidir. İçişleri Bakanlığımızın azami hassasiyetini yapacağını biliyor ve gelişmeleri bekliyoruz" dedi.
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