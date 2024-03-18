Fenerbahçe'ye İstanbul'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe, Trednyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, maç sonunda Trabzonsporlu taraftarlar futbolculara saldırmıştı. Sarı lacivertli ekip, gece 04.00'te İstanbul'a döndü. Fenerbahçe'yi havalimanında taraftarı büyük bir coşkuyla karşılarken, Mert Hakan Yandaş açıklamada bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'a geldi.
Maç sonunda yaşanan olaylar sebebiyle geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.
Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.
"FENERBAHÇE ARMASI YERE DÜŞMEYECEKTİR"
Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.
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