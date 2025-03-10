Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yerine iki aday!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:34

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:34

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş'in akıbeti merak konusu. Son oynanan Hatayspor maçında tribünlerden istifa sesleri yükselirken gözler bordo-mavili yönetimin deneyimli çalıştırıcıyla yapacağı görüşmeye çevrildi.

Ajansspor'un haberine göre Trabzonspor yönetimi, Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili karar almak üzere bugün olağanüstü toplanıyor.

ŞENOL GÜNEŞ YERİNE 2 ADAY

Şenol Güneş'le ayrılık kararı alınması halinde ise Trabzonspor'un gündeminde iki teknik direktör adayı var.

Haberde bu isimlerin Arda Turan ve Fatih Tekke olduğu belirtildi.

İki teknik direktörün de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, Ertuğrul Doğan'ın olağanüstü toplantı öncesi Şenol Güneş ile görüşeceği vurgulandı.

Bu sezon deplasmanda galibiyet yüzü görmeyen tek takım olan Trabzonspor, 25 maçta topladığı 32 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK'nın bu akşam Beşiktaş'ı yenmesi veya maçtan puanla ayrılması halinde 11. sıraya gerileyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak.