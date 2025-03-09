Trabzonspor'a büyük tepki: 'Formaları çıkarın bu şehri terk edin'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:31

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:31

Su¨per Lig’in 27. haftasında sahasında Hatayspor’la kars¸ılas¸an Trabzonspor aldıgˆı s¸ok magˆlubiyetle taraftarlarına bu¨yu¨k bir hayal kırıklıgˆı yas¸attı.

Sezona istedigˆi gibi bas¸langıc¸ yapamayan bordo-mavililer, teknik direkto¨r S¸enol Gu¨nes¸ ile yeni bir sayfa ac¸arak kalan haftaları toparlanma su¨reci olarak gec¸irmeyi hedeflemis¸ti.

Ancak gelinen su¨rec¸te deplasman galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi, ic¸ sahadaki kazanma bas¸arısını da uzun su¨re sonra (En son Fenerbahc¸e magˆlubiyeti) Hatayspor kars¸ısında aldıgˆı magˆlubiyetle sonlandırmıs¸ oldu.

Trabzonspor sahasında oynadıgˆı 13 mac¸ta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 magˆlubiyet elde ederek 27 puan topladı. Bordo-mavililer bo¨ylece ic¸ saha performansı sıralamasında Fenerbahc¸e, Galatasaray ve Go¨ztepe’nin ardından 4’u¨ncu¨ sırada yer aldı.

Trabzonspor dıs¸ saha performansında ise 5 beraberlik ve 7 magˆlubiyetle 5 puan topladı. Bordo-mavili takım dıs¸ saha performansında ise ligde 16’ncı sırada yer aldı.

YEREL BASIN MANS¸ETLERI·

O¨te yandan, Trabzonspor’da Hatayspor kars¸ısında alınan magˆlubiyet sonrası tepkilerin odagˆındaki isim teknik direkto¨r S¸enol Gu¨nes¸ olurken bu, yerel basın mans¸etlerine de yansıdı.

Trabzon yerel basın mans¸etleri s¸u s¸ekilde: