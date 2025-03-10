Toplantı sona erdi: Trabzonspor'dan Şenol Güneş kararı!
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Tecrübeli çalıştırıcı saat 16:00'daki idmanda takımın başında olmayacak.
Trabzonspor'da kritik toplantı sona erdi.
Teknik direktör Şenol Güneş, 16.00'daki antrenmanda takımın başında yer almayacak.
TRT Spor'un haberine göre, yönetim ile yapılan toplantıda, deneyimli çalıştırıcıya sportif direktörlük teklifi yapıldı.
Şenol Güneş bu konuyla ilgili henüz net kararını vermedi.
PERFORMANSI
Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı.
Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı.
Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.
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