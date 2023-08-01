Sadio Mane, resmen Al-Nassr'da!
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi 30 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.
Al-Nassr, Bayern Münih forması giyen Sadio Mane'yi 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
Senegalli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken Mane'nin yıllık 40 milyon Euro maaş kazanacağı ifade edildi.
32 MİLYON EURO'YA BAYERN'E
31 yaşındaki yıldız oyuncu Sadio Mane, geçtiğimiz sezonun başında Liverpool'dan Bayern Münih'e 32 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Bayern formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Mane, 12 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
- AKP'de kapalı kapılar ardında yaşananlar...
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Bir saldırgan tutuklandı!
- İhracatına yasak geldi!
- 11 ili saydı, CHP'li belediyeleri hedef aldı
- CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim