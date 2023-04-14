Thomas Tuchel'den Sadio Mane açıklaması
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel, oyuncuları Sadio Mane ile Leroy Sane arasında yaşanan tartışma hakkında açıklamalarda bulundu. Alman hoca, "Ben Mane'yi savunmak ve onu korumak için buradayım çünkü onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Artık bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil" ifadelerini kullandı.
Bayern Münih'in Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan Manchester City maçı sonrası oyunculardan Sadio Mane ile Leroy Sane arasında yaşanan tartışmaya dair açıklamalarda bulundu.
Thomas Tuchel
Bundesliga'da oynanacak Hoffenheim maçı öncesi konuşan Tuchel, "Ben Mane'yi savunmak ve onu korumak için buradayım çünkü onu harika bir profesyonel olarak tanıyorum. Artık bu olayı geride bıraktık. Mane hiçbir şeyden suçlu değil. Bu hayatta herkesin bir hata yapma şansı olduğunu düşünüyorum. Mane'nin yaptığı biraz fazlaydı ve o da bunu görüp özür diledi" ifadelerini kullandı.
Sadio Mane
NE OLMUŞTU?
Alman basınından Bild'in haberine göre; maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında bir tartışma yaşandığı ifade edildi. Haberde, iki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.
Leroy Sane
ZOR AYIRDILAR
Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.
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