Saha karışmıştı: Uğur Demirok'tan TFF'ye çağrı!

Bodrumspor ile Eyüpspor arasındaki maçta taraftarın attığı yabancı maddelerden biri isabet eden Eyüpsporlu Uğur Demirok, durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Demirok, federasyona da çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 18:16
Saha karışmıştı: Uğur Demirok'tan TFF'ye çağrı!
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Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü oynanan ve olayların damga vurduğu Bodrumspor - Eyüpspor karşılaşmasının ardından Eyüpspor'dan Uğur Demirok bir açıklama yaptı.

Maçta yaşanan olaylar sırasında taraftarların attığı maddelerden biri isabet eden ve hastaneye kaldırılan Uğur Demirok, retinasında yırtık bulunduğunu, antrenmanlara ve maçlara geri dönüş tarihinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Uğur Demirok, ayrıca yaşanan olaylar için federasyona çağrıda bulundu.

TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

35 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İnsan sağlığı her şeyden önce gelmelidir diye düşünüyorum. Retinada yırtık mevcut. Bu sabah lazerle müdahale edildi fakat kanama olduğu için istenilen yere yapılamadı. Çarşamba günü tekrardan kontrol edilip bir daha denenecek. Eğer olmazsa operasyon olmam gerekecek. Kimsenin konuşmadığı basite indirgediği bir olay haline gelmemesi gerekir. Antrenmanlara ve müsabakalara tekrar başlama sürem şuan belirsiz. Bütün yetkili mercileri göreve davet ediyorum başta federasyon lütfen!!!"

Uğur Demirok, bu paylaşımında federasyonun resmi hesabını da etiketledi.


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