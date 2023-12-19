Sahadan çekilmişlerdi: İşte İstanbulspor'u bekleyen ceza!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 22:18

Güncelleme: 19.12.2023 - 22:18

İstanbulspor, Trabzonspor'a ile oynadığı maçta 74. dakikada sahadan çekildi.

İstanbul ekibi, bu kararı nedeniyle hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası alabilir.

Futbol Müsabaka Talimatı'nda sahadan çekilmeyle ilgili yer alan kısımlar şu şekilde:

"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."