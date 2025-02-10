Sahasında tek golle kazandı: Trabzonspor, Eyüpspor'un serisini sonlandırdı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 19:07

Güncelleme: 10.02.2025 - 22:05

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor evinde Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Papara Park'ta oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.

Eyüpspor'da Mame Thiam, maçın 7. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor 39 puanda kalırken, iç sahadaki galibiyet serisi 4 maça yükselen Trabzonspor 29 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Eyüpspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-0 Eyüpspor

93' Emre Mor, orta alanda Mustafa'dan topu kurtarıp uzaklardan kaleyi denedi. Meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

92' BİR ŞUT! Danylo Sikan, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

89' Nwakeme, orta alandan ceza yayına kadar topu sürerek geldi ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

86' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Ampem'in ceza sahasına açtığı ortada Uğurcan, topu yumrukladı. Sonrasında penaltı noktasında Emre Akbaba röveşata ile bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

85' Trabzonspor'da Banza yerine Danylo Sikan oyuna dahil oldu.

82' Emre Mor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Dorukhan, penaltı noktasından gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

78' Eyüpspor'da Yalçın Kayan yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

74' Tayfur, orta alandan sağ kanatta bulunan Emre Akbaba'ya pasını verdi. Emre, ceza sahasına çevirmek istedi ancak savunmada Mustafa topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Eyüpspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

73' Cham'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Nwakaeme çizgiye kadar indi ancak topu oyun alanında tutamadı. Eyüpspor, kale vuruşu kullanacak.

72' Emre Akbaba, orta alanın sol tarafında Mustafa Eskihellaç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

68' TEHLİKELİ ATAK! Nwakaeme, ceza yayı solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

67' DİREKTEN DIŞARIYA! Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Emre ceza yayı gerisinden sol ayak üstüyle kaleyi denedi. Meşin yuvarlak yan direğin üstüne çarparak dışarı gitti.

63' Eyüpspor'da Melih yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

62' Ampem, sol kanattan çizgiye inerek kale sahasına ortaladı ancak takım arkadaşından seken top dışarı gitti. Trabzonspor, kale vuruşu kullanacak.

59' GOL | Nwakaeme'nin sol kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Lundstram, penaltı noktası üzerinde sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

56' Mücadele hakem atışıyla yeniden hareketlendi.

51' Umut Meraş'ın sol kanattan açtığı ortada Clara topu karşıladı ancak pozisyonun ardından Banza kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet etti.

49' Emre Mor'un sağ kanattan penaltı noktasına açtığı ortada Thiam'ın kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

48' Vişça'nın sağ kanattan arka direğe ortasında Nwakaeme, penaltı noktasına kafayla indirdi. Lundstram'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

46' Trabzonspor'da Umut Güneş ve Zubkov'un yerlerine Ozan Tufan ve Cham oyuna dahil oldu.

45' Zubkov, sağ kanattan ceza sahasının sağına yerden pasını verdi. Vişça'nın bekletmeden sağ ayak üstüyle yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

43' Savic'in sağ kanattan Malheiro'ya verdiği uzun topta ofsayt bayrağı kalktı.

41' Vişça'nın ceza sahası sağından içeriye havadan çevirdiği topa savunma müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

35' TEHLİKELİ ATAK! Emre Mor orta alandan topu taşıyarak ceza sahasına hareketlenen Tayfur Bingöl'e derin bir top gönderdi. Tayfur'un sağ ayak üstüyle yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. Trabzonspor, kale vuruşu kullanacak.

34' Vişça'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan yaya seken topa Mustafa Eskihellaç gelişine bir şut çekti. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33' TEHLİKELİ ATAK! Nwakaeme, sol kanattan topu taşıyarak ceza yayında Vişça'ya yerden pasını verdi. Vişça'nın sağ ayak üstüyle yaptığı sert vuruşta kaleci Berke, topu dışarı çeldi. Trabzonspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Zubkov, sol kanattan ilerleyerek ceza yayında bulunan Banza'ya pasını vermek istedi ancak Banza'dan önce Melih araya girerek kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi.

20' Banza, ceza sahasında kaleye sırtı dönük bir şekilde topa sahip oldu. Gerilerden gelen Umut'a yerden pasını verdi. Umut'un sağ ayak içiyle yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı çıktı.

14' Edin Vişça'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl, topu uzaklaştırdı.

12' Lundstram, rakip ceza yayının solunda topu Eyüpspor savunmasının pas hatası sonrasında önüne aldı. Bekletmeden ceza sahasına yerden gönderdi ancak Umut Meraş topa sahip olarak meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

6' PENALTI KAÇTI | Mame Thiam sağ ayak içiyle Uğurcan'ın sağına doğru penaltı atışını yaptı ancak meşin yuvarlak yan direkten dönerek Trabzonsporlu oyuncularda kaldı.

5' PENALTI! Hakem Mehmet Türkmen, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

4' Hakem Mehmet Türkmen, VAR monitöründen Ruben Vezo'nun Banza ile girdiği ikili mücadeleyi izliyor.

3' Eyüpspor'un kullandığı köşe vuruşunda Banza ile Vezo mücadelesinde Vezo yerde kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.