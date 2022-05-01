Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi
Spor Toto 1. Lig’de karşılaştığı Y. Samsunspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü’den bazı taraftalar maçın ardından sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar polislerin müdahalesinin ardından dışarıya çıkarıldı.
Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi ve ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
Maçın bitiş düğüyle birlikte sevincin dozunu kaçıran bazı Ankaragücü taraftarları ise sahaya indi.
Taraftarlar, polislerin müdahalesi sonrası yakalanarak oyun alanı dışına tahliye edildi.
Video Haberler
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- Yeni Covid-19 dalgası geliyor!
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- Yasaklar altında 1 Mayıs...
- THY uçağı acil iniş yaptı!
- Mağazalara telefon numarasını verenler dikkat!
- Bedelli askerlikte değişiklik!