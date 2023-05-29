Sahaya atlayan Hamburg taraftarı, büyük yıkım yaşadı!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:50

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:50

Almanya Bundesliga 2'nin 34. haftasında Hamburg deplasmanda Sandhusen karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hamburg taraftarları, Bundesliga'ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı.

Ancak bir diğer lig mücadelesinde Heidenheim 90+9'da bulduğu galibiyet golünü Bundesliga'ya çıkan taraf oldu.

Hamburg taraftarı, diğer taraftan gelen sonucu öğrenince yıkım yaşadı.

Bu sonuçla birlikte ligi ikinci sırada tamamlayan Heidenheim, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hamburg ise play-off'ta Stuttgart ile karşılaşacak.