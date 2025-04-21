Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü!

Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçta sahaya giren köpek hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Hakem, sahadan ayrılmamakta direnen köpeği kucaklayarak dışarı çıkardı.

Sahaya giren köpek kırmızı kart gördü!
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:39

Konya'nın Beyşehir ilçesinde amatör maç sırasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem tarafından önce kırmızı kart gösterildi, sonra dışarı çıkarıldı.

Konya İkinci Amatör Küme C Grubunda Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda dün Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan maçta, ilginç bir olay yaşandı.

Müsabaka devam ettiği sırada 20. dakikada sahaya sahipsiz bir köpek girdi.

KÖPEĞE KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Sahada yatan köpeği görünce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, ardından koşarak yanına gittiği köpeğe önce kırmızı kart gösterdi.

Hakem, köpeği oyun alanından uzaklaştıramayınca bir süre sevdi, bu sırada diğer görevliler de köpeği sahadan çıkarmaya çalıştı.

HAKEM KÖPEĞİ KUCAKLADI

Hakem, tüm çabalara rağmen oyun alanı içerisinden çıkarılamayan köpeği kucakladı, sonra saha çizgilerinin dışına götürerek uzaklaşmasını sağladı.

Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması, tribünlerden alkış aldı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.


Etiketler: #Köpek #kırmızı kart #hakem

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