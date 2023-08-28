Milli sporcu Şahika Ercümen, Serbest Dalış Şampiyonası'nda 3. oldu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:16

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:20

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. Dünya Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası Honduras'ın Roatan şehrinde düzenlendi. Şampiyonada Şahika Ercümen sabit ağırlık çift palet branşında 91 metre dalışı ile yeni Türkiye rekoru kırarak dünya 3'üncüsü olmayı başardı.

Sabit ağırlık paletsiz branşında yarışan milli sporcu Görkem Gedik ise 69 metre ile yeni Türkiye rekoru kırarak 8'inci oldu.