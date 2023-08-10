İyi ki varsınız Şahika, Aysu ve Dilek...

10 Ağustos 2023 Perşembe

Çok teşekkür ederiz Şahika Ercümen, çok teşekkür ederiz Aysu Türkoğlu ve çok teşekkür ederiz Dilek Koçak...

Her gün onlarca kadın bu topraklarda darp edilip, tacize uğrarken...

Her gün haber bültenlerinde kadın cinayetleri ile insanlığımızdan utanırken, bize bir kez daha kadınlarımızın ne kadar başarılı ve güçlü olduğunu hatırlattığınız için çok teşekkürler...

Malesef ülkemizde paranın değeri olmadığı gibi insana verilen değerde gün geçtikçe tükeniyor. Her gün haber bültenlerinde kendilerini kaybetmiş insanlar silahını alıp karşısındakinin hayatına son veriyor. Ve maalesef ülkemizde en çokta kadınlarımızın hayatları değer görmüyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde 25 kadın öldürüldü, 8 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Ne kadar kolay yazıyoruz rakamları, ne kadar kolay okuyoruz kopup giden hayatları... Evet bu bir spor yazısı ve kadınlarımız gösterdiği büyük başarılar ile bizi mutluluk gözyaşlarına boğarken, bu ülkede kadına yönelik şiddeti dile getirmezsek kendi değerlerimize ihanet edeceğimizi düşünüyorum...

Bu ülkenin tekrar güzel günleri görebilmesi için, tarihinde olduğu gibi, güçlü ve başarılı kadınlara ihtiyacı var...

Bir kez daha üçünüze de Cumhuriyet'in 100. yılında gösterdiğiniz bu başarılar ile unuttuğumuz kadınlarımızı bize hatırlattığınız için sonsuz teşekkürler...

Teşekkürden çok daha büyük bir özür ise Güler'e, Nazlı'ya, Selime'ye ve hayatları çalınan bütün kadınlara... Size hakettiğiniz hayatı yaşatamadığımız için çok özür dileriz...