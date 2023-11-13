Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

Şahinbey Belediyespor, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Polonya'nın Wisla Krakow takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:56
Şahinbey Belediyespor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu!
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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından İspanya'nın Estepona kasabasında düzenlenen organizasyonun finali, Francisco Munoz Perez Belediye Stadı'nda yapıldı.

Wisla Krakow'un 2 ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçın ilk yarısı, Şahinbey Belediyespor'un 18. dakikadaki golüyle 2-1 tamamlandı.

23. dakikada 6 kişi kalan rakibine karşı 43. dakikada skoru eşitleyen Şahinbey Belediyespor, 50+5'inci dakikada kaydettiği golle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.

2021'DEN SONRA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK! 

Şahinbey Belediyespor, 2021'den sonra bir kez daha kupanın sahibi oldu.

Böylece 4. defa organize edilen turnuvayı yine bir Türk kulübü kazandı. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2022'de ise Etimesgut Belediyespor kaldırmıştı.


Şahinbey Belediyespor Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi

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