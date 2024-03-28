Sait Yılmaz'dan Fenerbahçe yönetimine destek!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Divan Başkan Adayı Sait Yılmaz, olağanüstü genel kurul öncesinde sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç'a destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:18
Sait Yılmaz'dan Fenerbahçe yönetimine destek!
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Divan Başkan adayı Sait Yılmaz’dan 2 Nisan’daki olağanüstü genel kurul öncesi Ali Koç ve ekibine destek geldi.

“Yönetimin arkasında durmalıyız” diyen Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

”Kamuoyunda sürekli yapılan Fenerbahçe ligden “çekilir-çekilemez” konusu tüm camiamızı ilgilendiren bir konu.

Elbette Fenerbahçe bir mahalle takımı değil.

Alınan olağanüstü toplantı kararı bir kızgınlık bir anlık sinirle değil yıllardır uğradığı haksızlıklar  ve adil olmayan yönetimlere karşı..!

Herkes için Adil bir yönetimin oluşması ve adil yarışma-rekabet ortamının yaratılma imkanlarının bulunması veya sağlanması amacıyla alınmıştır ve yapılacaktır.

Öncelikle  bütün seçeneklerimizi  elimizde bulundurmak zorundayız. Bu haksızlıklara karşı sadece yönetimle değil bütün camia olarak ayağa kalkmalıyız.

Aksi halde şu an attığımız adımlar blöf gibi görülebilir ki bu da Fenerbahçe’nin başına gelebilecek en kötü senaryo olur. 

Bu nedenle kongre üyelerimizin  mutlak katılımıyla 2 Nisanda ilk toplantıda yeterli  çoğunluk sağlanmalı.

Bu toplantıda verilecek yetkilerle Yönetimin elini güçlendirip Başkanımıza daha fazla diplomasi yapabilme alanları açılmalı ki olayların vahameti bakımından daha güçlü bir irade koyabilelim.

Örnek olarak;

TFF istifa edip yerine adil bir yönetimin seçilmesi halinde kaldıki siyasi erk’in müdahale etmemesi şartıyla seçilmeli..

 O zaman yeniden güçlü bir değerlendirme yapabiliriz.

Yönetimin aldığı kararın arkasında mutlaka güçlü ve sabırlı bir şekilde durmalıyız.

Kongre üyelerimizin bu toplantıya ehemmiyet gösterip katılım sağlayacaklarından hiç şüphem yoktur."


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