Sakaryaspor - Bodrumspor maçının hakemi belli oldu!
Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final maçının hakemi belli oldu.
Abdülkadir Bitigen
PLAY-OFF FİNALİ BİTİGEN'İN
TFF'den yapılan açıklamada Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
- Erdoğan'dan İmamoğlu'na: 'Kimse kusura bakmasın...'
- Anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
- 'Sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede...'
- Meral Akşener’e ulaşılamıyor
- Bahçeli görevden aldı!
- Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt!
- Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
- Erdoğan istedi, Bahçeli'ye gitti