Sakaryaspor - Bodrumspor maçının hakemi belli oldu!

Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:21
Sakaryaspor - Bodrumspor maçının hakemi belli oldu!
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30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final maçının hakemi belli oldu.

Abdülkadir Bitigen

PLAY-OFF FİNALİ BİTİGEN'İN

TFF'den yapılan açıklamada  Trendyol 1. Lig play-off final maçında Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak ise Cihan Aydın görev alacak.


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