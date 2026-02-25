Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakaryaspor'dan Caner Erkin kararı!

Sakaryaspor'dan Caner Erkin kararı!

25.02.2026 15:55:00
Sakaryaspor'dan Caner Erkin kararı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un sezon başı kadrosuna kattığı tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da son haftalara kümede kalma savaşı vererek giren Sakaryaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Sezon başında kadrosunu Caner Erkin gibi tecrübeli bir isimle güçlendiren yeşil-siyahlı ekipte, bu macera hüsranla sonuçlandı. Kulüp, deneyimli sol bek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Ayrılığın arkasındaki en temel sebep ise Caner Erkin'in yeşil sahalarda eşine az rastlanır kart istatistiği oldu.

Sakaryaspor formasıyla sahaya çıktığı 12 maçta tam 4 kez kırmızı kart görerek takımını kritik anlarda yalnız bırakan yıldız oyuncu, kulübün sabrını taşırdı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

