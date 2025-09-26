Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.09.2025 15:34:00
Takım arkadaşına tokat atmıştı: Sakaryaspor'dan flaş Caner Erkin kararı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin, kadro dışı bırakıldı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor'a 4-1 yenilirken, yeşil siyahlı takımın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilmişti.

Olayla ilgili olarak bir toplantı yapan Sakaryaspor Yönetim Kurulu, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur.

Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir.

Bu minvalde, Kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır.

Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir.

Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

