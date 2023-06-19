Sakaryaspor, kaleci İbrahim Demir'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 27 yaşındaki kaleci İbrahim Demir'i transfer etti.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 19:54
Sakaryaspor, kaleci İbrahim Demir'i transfer etti
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Sakaryaspor, kaleci İbrahim Demir'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Serik Belediyespor forması giyen kaleci İbrahim Demir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin İbrahim" ifadelerine yer verildi.

Sakarya temsilcisinin bir diğer açıklamasında ise mevcut kaleci Furkan Köse ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Furkan Köse ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."



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