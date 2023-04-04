Sakaryaspor'dan VAR kayıtları talebi

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 18:44

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 18:44

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Altay ile karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

Sakaryaspor'un "HIRSIZ 'VAR'" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız.

TFF'den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz."