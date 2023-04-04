Sakaryaspor'dan VAR kayıtları talebi
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Altay mücadelesinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Altay ile karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu maçın VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.
Sakaryaspor'un "HIRSIZ 'VAR'" başlıklı açıklaması şu şekilde:
"Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız.
TFF'den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz."
HIRSIZ "VAR"!— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) April 4, 2023
Sakaryaspor'un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız. pic.twitter.com/iAsCi1tCov
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