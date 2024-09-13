Sakaryaspor'da oyuncular ayrılmak istiyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:00

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, kulübün kayyuma kalmaması ve şehrin imajının ulusal anlamda kötü etkilenmemesi için 22 Haziran'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda aday olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde kulübün borç durumundan bahseden İn, "Kulüp ibra edilirken hem kürsüde hem de farklı mecralarda 18 milyon lira olduğu söylenen borcun, aslında 40 milyon lira civarında olduğunu öğrendim, başkan seçilmemin hemen akabinde. Bunun 15 milyonu SGK ve vergi borcu, 8 milyonu transfere engel olan borç, 10 milyon eski futbolcuların borçları, 4,5 milyon kulübün borçlu olduğu özel firmalar ve 5,5 milyon lira da önceki dönem forma şirketine olan borç. Kulübü devraldığımızda bünyemizde 5 futbolcu, kulübün kasasında da 12 bin lira parası vardı" ifadelerini kullandı.

İn, 6'sı yabancı, 15'i yerli futbolcu transfer ettiklerini dile getirerek, "1. Lig'de mücadele ediyoruz. 650, 500, 450 milyona takımlar kurulurken, herkesin imrenerek baktığı ve 350 milyon liraya kurduğumuzu iddia ettikleri takımı 160 milyona kurduk" diye konuştu.

Görev süreleri boyunca 45 milyon lira ödeme yaptıklarını aktaran İn, "Tüm bunların yanında kulübe gelen para ise sadece 20 milyon 200 bin lira" dedi.

İn, kendilerini ibra etmeyeceklerini söyleyenlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz halen bu kulübün başındayız ve kulübe başkan olmak isteyen bir kimsenin ilettiği liste henüz yok. Pazar günü kongrede bir aday çıkmaması durumunda kongrede ibra ya da seçim süreçleri yaşanmayacak. Ben ve yönetimimin başkanlığı devam edecek. Ben hala buradayım. Allah'ın izniyle bu kulübü kayyuma da bırakmayacağım."

"TOPÇULAR GİTMEK İSTİYOR"

Olağanüstü kongre kararı aldıklarını fakat kimsenin kendisini aramadığını söyleyen İn, "Ben takımı kurdum. Şu an takımı dağıttılar, bir hiç, bir inat uğruna. Şu an topçular gitmek istiyor. Bana bu olağanüstü kararı aldırmasalar ben bir şekilde sözümü tutar, o paraları öderdim" dedi.

Kongrede 68 oyla seçildiği için kendisiyle dalga geçildiğini dile getiren İn, "O gün kongreye dahi gelmeyen şehrin ileri gelenlerine tek laf edebildiler mi? Şahsımın yalnız, Sakaryaspor'un sahipsiz bırakıldığını orada anladım. Şimdi şehirden olmayan, şehir ruhunu taşımayan biri ya da birileri, bu kulübün başına gelsin diye deli gibi propaganda ve delege çalışmaları yapıyor. Bu durumu da kamuoyunun takdirine ve Allah'ın adaletine havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

İn, oğlunun kendisi üzerinden sosyal medyada tehdit edildiğini belirterek, "Biz ne yaptık?" diye sordu.

Gökhan İn'in 22 Haziran'da başkanlığa seçildiği Sakaryaspor'da 30 Ağustos'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.