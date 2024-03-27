Sakatlığı sebebiyle formasından uzaktı: Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi netleşti!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:17
Sakatlığı sebebiyle formasından uzaktı: Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi netleşti!
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Süper Lig'in 17. haftasındaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber geldi.

beIN Sports'ta yer alan haberde deneyimli oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ve nisan ayının sonunda forma giyebileceği belirtildi.

Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

14 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Beşiktaş, önceki yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı.

İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.


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