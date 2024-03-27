Sakatlığı sebebiyle formasından uzaktı: Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi netleşti!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi ortaya çıktı.
Süper Lig'in 17. haftasındaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber geldi.
beIN Sports'ta yer alan haberde deneyimli oyuncunun bireysel çalışmalara başladığı ve nisan ayının sonunda forma giyebileceği belirtildi.
Alanyaspor'la oynanan maçın 46. dakikasında sakatlanan Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.
14 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Beşiktaş, önceki yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı.
İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.
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