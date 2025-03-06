Sakatlığını atlattı: Diego Carlos, dev maçla geri dönüyor!

Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos'un Trabzonspor maçı ile sahalara döneceği iddia edildi.

Sakatlığını atlattı: Diego Carlos, dev maçla geri dönüyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:25

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçında sakatlanmıştı.

Sakatlığını atlatan Diego Carlos bireysel çalışmalara başladı. Brezilyalı stoperin milli ara sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; 31 yaşındaki Diego Carlos'un, nisan ayının ilk haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçına yetişme ihtimali yüksek.

Sarı-lacivertliler, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı deneyimli savunmacı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: #Diego Carlos #fenerbahçe #sakatlık

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