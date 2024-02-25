Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:35
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuna ilşikin bir bilgilendirme yayınladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

NTV Spor'un haberine göre, sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe bu süreçte Süper Lig'de Hatayspor'la, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü'yle ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

28 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de dün oynanan Kasımpaşa maçının kadrosunda da yer almamıştı.


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