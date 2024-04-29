Salah ile Klopp geriliminin nedeni ortaya çıktı: Kırmızı kartla tehdit etti...

Yayınlanma: 29.04.2024 - 18:43

Güncelleme: 29.04.2024 - 18:43

İngiltere Premier Lig'te Liverpool deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kalıp şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Mohamed Salah, oyuna girdiği sırada Jürgen Klopp ile tartıştı.

Müsabakanın ardından hem Klopp hem de Salah konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"SALAH İLE NE KONUŞTUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

2-2 biten müsabaka sonrası söz konusu olay Jürgen Klopp'a soruldu. 56 yaşındaki teknik adam "Salah ile ne konuştuğumuzu söyleyemem. Soyunma odasında konuştuk ve bitti" ifadelerini kullandı.

"KONUŞURSAM BURALAR YANGIN YERİNE DÖNER"

Maçın ardından açıklama yapan Mohamed Salah ise "Beni konuşturmayın. Konuşursam buralar yangın yerine döner" dedi.

TARTIŞMA SEBEPLERİ ORTAYA ÇIKTI

Daily Mail'de yer alan habere göre; yedek kaldığı için mutlu olmayan Mohamed Salah ile Jürgen Klopp arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Oyuna gireceği sırada Salah'ın yavaş hareket etmesinden şikayetçi olan Klopp'un oyuncusunun yanına giderek uyarıda bulunduğu belirtildi.

Salah'ın cevap olarak; "Yapacağım bir şey yok" demesi üzerine Klopp'un sinirlenerek oyuncusuyla tartışmaya başladığı yazıldı.

Dudak okuma uzmanının belirttiğine göre Salah da gerildi ve soğukkanlılığını kaybederek; "7 yıllık hizmetimden sonra oyuna gireceğim ve kırmızı kart göreceğim. 7 yıldan sonra!" dedi.