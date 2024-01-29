Salernitana - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında deplasmanda Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
SALERNİTANA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
SALERNİTANA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etmişti.
Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Genoa'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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