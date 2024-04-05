Salernitana - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salernitana, İtalya Serie A'nın 31. haftasında sahasında Sassuolo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı sürüyor.
Stefano Calontuono yönetimindeki Salernitana, sahasında Davide Ballardini'nin ekibi Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.
SALERNİTANA - SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA?
Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
SALERNİTANA - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Salernitana, İtalya Serie A'da oynadığı son karşılaşmada Bologna deplasmanından 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Sassuolo ise evinde Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
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