Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 19:17
Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i kiraladı
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Salernitana, Süper Lig'den transfer yaptı.

Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Iron Gomis'in Kasımpaşa ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Kasımpaşa'da toplam 24 maça çıkan on numara, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.


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