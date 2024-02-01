Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i kiraladı
İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Salernitana, Süper Lig'den transfer yaptı.
Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Iron Gomis'in Kasımpaşa ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Kasımpaşa'da toplam 24 maça çıkan on numara, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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