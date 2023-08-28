Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salernitana, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında kendi sahasında Udinese'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:16
Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Sousa yönetimindeki Salernitana, kendi sahasında Andrea Sottil'in takımı Udinese ile karşılaşacak.

SALERNITANA - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Arechi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SALERNITANA - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yönteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Salernitana, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Roma ile 2-2 berabere kalmıştı.

Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Juventus'a 3-0 mağlup olmuştu.


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