Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salernitana, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında kendi sahasında Udinese'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Sousa yönetimindeki Salernitana, kendi sahasında Andrea Sottil'in takımı Udinese ile karşılaşacak.
SALERNITANA - UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?
Arechi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SALERNITANA - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yönteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Salernitana, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Roma ile 2-2 berabere kalmıştı.
Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Juventus'a 3-0 mağlup olmuştu.
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