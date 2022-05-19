19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:17

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği milli futbolcu Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oluyor.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, Köln'de forma giyen başarılı futbolcu, perşembe günü Dortmund için sağlık kontrolünden geçti. Haberde, Dortmund'un Köln'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Bu sezon Alman ekibinde 34 maçta forma giyen Özcan, 2 gol kaydetti. Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan 24 yaşındaki futbolcu, Konya'daki İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.