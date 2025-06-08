Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için transfer açıklaması geldi.

27 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile Almanya'dan Köln'ün gündemine gelmişti. Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Salih Özcan'a bir teklif yapmadıklarını söyledi.

Kessler, "Salih Özcan için teklif yapmadık. Kararımızı sakin bir şekilde vereceğiz. Gelecek sezon için kadromuzu nasıl rekabetçi hale getireceğimizi göreceğiz." dedi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



