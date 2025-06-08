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Salih Özcan için transfer açıklaması!

Salih Özcan için transfer açıklaması!

8.06.2025 17:31:00
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Haber Merkezi
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Salih Özcan için transfer açıklaması!

Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için bir teklifleri olmadığını söyledi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için transfer açıklaması geldi.

27 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş ile Almanya'dan Köln'ün gündemine gelmişti. Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, Salih Özcan'a bir teklif yapmadıklarını söyledi.

Kessler, "Salih Özcan için teklif yapmadık. Kararımızı sakin bir şekilde vereceğiz. Gelecek sezon için kadromuzu nasıl rekabetçi hale getireceğimizi göreceğiz." dedi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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