Salih Uçan: '10 kişi de olsak 9 kişi de olsak...'
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Salih Uçan, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılara beraberliği getiren gol, 90. dakikada penaltıdan geldi.
Beşiktaş'ta penaltı pozisyonunun içinde bulunan Salih Uçan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİMİZ BELLİ"
Karşılaşmayı değerlendiren Salih Uçan, "Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaşız 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız" dedi.
"KEŞKE YETERLİ OLSA VE KAZANSAYDIK"
Kendi performansı ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Yeterli olmadı. Keşke yeterli olsa ve kazansaydık. Son dakikalarda pozisyonlarımız var. Oyun açılıyor son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.
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