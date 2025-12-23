Salih Uçan'dan derbi sonrası hakem mesajı: '2026'da dikkatli olsunlar'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği karşılaşma sonrası Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Eşleşmeyi ve maçı değerlendiren Salih Uçan, "Vallahi kurada deplasmanda Fenerbahçe'yi çektik, zor maç oldu. Biz daha iyi oynadık genele bakıldığında. Şansımız da vardı. Vallahi mutluyuz. Kupayı seviyoruz, kupa güzel. İnşallah gruptan çıkarız. Derbi galibiyetleri önemlidir. Sezon içi olumsuzlukları derbiyle örtebiliyorsun. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Antalya'da iyi bir kamp yapıp, takıma katkı verecek arkadaşlarla birlikte daha iyi yere geçmek istiyoruz" dedi.

"2026'DA HAKEMLER DİKKATLİ OLSUN"

Açıklamalarına devam eden Salih Uçan, "Beşiktaş taraftarı çok büyük bir oluşum. Şampiyonluğu, kupayı, güzel galibiyetleri hak ediyor. Kötü zamanlar oluyor. 4 büyüklerin tarihinde uzun süre şampiyonluk yakalayamıyorlar. Böyle dönemler oluyor. Biz de bu sene çok şanssız beraberlikler, mağlubiyetler, puan kayıpları yaşadık. Genele bakınca iyi oynayıp öne geçiyoruz, şanssız goller yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Salih Uçan ayrıca, "Hakemlere de değinmek istiyorum. Beşiktaş'a kartlar basit çıkıyor. Orkun'a da bir hareket vardı. Biz sahanın içinde üzülüyoruz. Kartal rakibe 5. dakikası var yok yani, bastı basmadı, çat sarı kart. Sonra çocuğun müdahalesi kısıtlanıyor. Beşiktaş'ın böyle biraz durumlardan uzaklaşması gerekiyor. Her şanssızlık Beşiktaş'ın başına gelmemeli. Birileri dikkat etmeli. 2026'da biraz daha dikkatli olsun kişiler" dedi.