Salih Uçan: 'Son bir adım kaldı'

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Salih Uçan, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 23:19
Salih Uçan: 'Son bir adım kaldı'
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Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Salih Uçan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Artık son bir adım kaldığını söyleyen Salih Uçan, "Taraftarımıza çağrı yapmıştım bir önceki maçta. İnanılmaz bir destek gösterdiler. Bu atmosferde taraftarımızı üzmek olmazdı. Bir önceki maçta, kupayı alırsak bataklıkta çiçek açacak gibi olacak demiştim. Son bir adım kaldı. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Maç içerisindeki sakatlığıyla ilgili konuşan Salih Uçan şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Ayağıma bastılar, darbeye bağlıydı. Ciddi bir şey değil."


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