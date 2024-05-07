Beşiktaş'ta sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!

Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlanan Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 22:08
Beşiktaş'ta sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!
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Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşandı.

Siyah beyazlı takımda Rachid Ghezzal topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Cezayirli oyuncunun tedavisinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Ghezzal'ın yerine 63. dakikada Chamberlain oyuna dahil oldu.



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