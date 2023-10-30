Salih Uçan'dan sakatlık açıklaması: 'Takımda birçok insan hasta'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 23:01

Güncelleme: 30.10.2023 - 23:04

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, Gaziantep FK karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Salih Uçan, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına binlerce kez teşekkürler" dedi.

"TAKIMDA BİRÇOK İNSAN HASTA"

Başarılı orta saha, sözlerine, "Sakatlıktan çıktım, 3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil ama sakatlık döneminde iyi çalıştım. Bugün kolay bir maç olmayacaktı. Takımda birçok insan hasta, sakatlığın dışında bu vardı. Tesiste bir hastalık oldu. Ama ona rağmen iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Kazanarak devam etmemiz lazım" diye devam etti.

Salih Uçan, son olarak, "Genel olarak baktığınızda, taraftarımız, yönetim, futbolcular biraz zorlu süreçten geçiyoruz. Biz de üzülüyoruz, kırılıyoruz. Daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzülen insanlar var. Biz de çok üzülüyoruz bu durumlara. Bunu atlatmak için bu tarz galibiyetlere ihtiyaç var. Kazandıkça mutluluk ortaya çıkıyor. Kaybedince üzülüyorsunuz. Böyle kazanarak devam etmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.