Salih Uçan'dan Şenol Güneş itirafı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:58

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:58

Beşiktaş'ın yıldız ismi Salih Uçan, siyah beyazlıların, Almanya kampında Fanatik Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

İşte Salih Uçan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TEK GÜÇ KAYBIMIZ REDMOND"

"Kamp, fiziksel olarak oldukça yoğun geçiyor. Bir takım testlerden geçiyoruz ve yeni sezona hazırlanıyoruz. Takımın iskelet kadrosu bozulmadı. Oldukça iyi bir kadroya sahibiz. Geçen seneye göre tek güç kaybımız Redmond gibi görünüyor.

Onun da transfer süreci devam ediyor. Umarım yeniden aramıza katılır. Şu an ki mevcut kadromuz çok iyi. Ghezzal tamamen iyileşti, Cenk kısa zamanda aramızda katılacak. Oldukça güçlü bir kadroya sahibiz. Yeni transferlerde gücümüze güç katacak.

"VALERIEN İLE DEFANSİF OLARAK İYİDİM"

Geçen sezon benim için hedeflerime ulaştığım bir sezon oldu. İlk geldiğim yıl istediklerimi veremedim. Açıkçası istediğim oyun sistemini de bulamadım. Kendime olan güvenim tamdı. Özelliklerimi ve kapasitemi çok iyi biliyorum. Yaş olarak da artık tecrübeli bir oyuncuyum. Valerien Ismael hoca döneminde defansif olarak iyiydim. Şenol hocamızın gelişi ile birlikte hücümsal gücümü de sahaya yansıtmaya başladım. Gol ve asistlerim ile takıma katkı sağladığımı düşünüyorum.

Ben; 6 ve 8 numarada oynayabiliyorum. Ama 8 numara oynamayı çok daha fazla seviyorum. 6 numara oynadığınızda defansın önünü toplaman, fazla hücuma çıkmaman gerekiyor. Tabii bunun da güzel yanı daha çok topla buluşuyorsun, daha çok oyun kuruyorsun. Ama 8 numarada da asist ve gole daha yakın oluyorsun. Bunun benim oyun stilime daha uygun olduğunu düşünüyorum.

"KAMPIN YILDIZI BURAK YILMAZ"

Bana göre şu an kampın yıldızı Burak Yılmaz. İnanılmaz çalışıyor. Bizlere tecrübe ve deneyimlerini aktarıyor. Her futbolcuya ilgi gösteriyor. Tek tek konuşuyor ve moral veriyor. Bu takım içinde olması gerçekten çok önemli.

"SONUNDA KUNT BENİ ÇAĞIRDI"

Yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ettim. Sonunda Stefan Kuntz beni Milli Takım’a çağırdı. Alanyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olduğumda kariyerimde büyük bir sıçrama yapacak kadar kuvvetli hissediyordum. Çünkü Alanyaspor’da istatistiklerim Avrupa’da büyük takımlarda oynayan 8 numaralı futbolcuların daha üstündeydi. Efe Can ve Davidson ile inanılmaz uyum içindeydik. Bu futbolculara attığım her pas tehlike yaratıyordu.

Beşiktaş’a gelirken Josef, Atiba, Oğuzhan gibi çok kaliteli futbolcular vardı mevkiimde. Üstüne bir de Pjanic ve Alex Texeira gibi yıldızlar geldi. Burada biraz geri planda kaldım. Bu durumda ben istediğimi veremedim. Sadece ben değil kimse performansını üst seviyeye çekemedi. Geçen yıl ise kendime çok iyi bakıp çok iyi dinlendim. Şenol hocamın oyun sistemi ve arkadaşlarımla olan uyumum performansımı artırdı.

"4-3-3 SİSTEMİNDE DEVAM EDECEĞİZ GİBİ"

Şenol hocamız farklı taktikler deniyor. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız da olacak. Şu anki oyuncu tablosuna göre 4-3-3 sistemine devam edeceğiz gibi görünüyor. Alanyaspor’da oynadığım dönemde çok iyi işlere imza atmıştım. Erol hoca ile ligi 5. sırada bitirdik. O dönem her haftanın 11’inde yer alıyordum.

Tabii ki Milli Takım’a çağrılmayı bekliyordum. Ama Şenol hocam beni tercih etmiyordu. Şimdi beni banko oynatıyor (gülüyor). Belki o dönem hocamızla ikili ilişkimiz pek yoktu. Telefon açıp, ‘Hocam Milli Takım’a çağrılmam için ne yapmam gerekiyor?’ diye sormam gerekirdi. Ama şu an Şenol hocamın bana güvendiğini biliyorum.

"ŞENOL HOCA ERKEN GELSEYDİ ŞANSIMIZ OLURDU"

Şenol hoca, geçtiğimiz sezon biraz daha erken gelmiş olsa mutlaka şampiyonluk şansımız biraz daha artardı. Kendisi çok deneyimli ve tecrübeli bir hoca. Geldiği ilk andan itibaren oyun sistemine yaptığı dokunuşlar takımı olumlu yönde etkiledi. Mutsuz olan, yüzü gülmeyen futbolcular vardı. Şenol hoca hepimize güven aşıladı. Üstüne maçlar kazanmaya başlayınca takım olarak iyi duruma geldik. Güzel galibiyet serileri yakaladık. Ama biz iyi giderken aynı şekilde Galatasaray da iyi gitti ve şampiyon oldu."