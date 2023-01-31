Şenol Güneş'ten Josef de Souza ve Salih Uçan açıklaması

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 23:10

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 23:10

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Gedson Fernandes cezalı duruma düşerken, siyah-beyazlılara iki kötü haber daha geldi.

Şenol Güneş

"OYNAMALARI ZOR"

Siyah-beyazlı takımda Josef de Souza ve Salih Uçan'ın, Sivasspor deplasmanında oynama şansının oldukça düşük olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki futbolcunun Sivas'ta oynama ihtimal için "Zor" açıklaması yaptı.