Şenol Güneş'ten Josef de Souza ve Salih Uçan açıklaması

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Josef de Souza ile Salih Uçan'ın son durumunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 23:10
Şenol Güneş'ten Josef de Souza ve Salih Uçan açıklaması
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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Gedson Fernandes cezalı duruma düşerken, siyah-beyazlılara iki kötü haber daha geldi.

Şenol Güneş

"OYNAMALARI ZOR"

Siyah-beyazlı takımda Josef de Souza ve Salih Uçan'ın, Sivasspor deplasmanında oynama şansının oldukça düşük olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki futbolcunun Sivas'ta oynama ihtimal için "Zor" açıklaması yaptı.


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