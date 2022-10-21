Salih Yıldız'dan bronz madalya
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Judo Grand Slam Turnuvası'nda milli sporcu Salih Yıldız, bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Salih Yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Judo Grand Slam turnuvasında bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de yapılan organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Salih Yıldız, ilk turu maç yapmadan geçti.
İkinci turda Alman Maximilian Heyder ve üçüncü turda İspanyol Francisco Garrigos karşısında kazanan milli sporcu, çeyrek finalde ise Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'ye kaybetti.
Repesaj maçında Ukraynalı Dilshot Khalmatov'u, üçüncülük müsabakasında da Gürcistanlı Temur Nozadze'yi yenen Salih Yıldız, bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan, kadınlar 57 kiloda mücadele eden Özlem Yıldız, bronz madalya maçında rakibine yenilerek sıkletinde beşinci sırayı aldı.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyon, 23 Ekim Pazar günü sona erecek.
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