Salomon Cappadocia Ultra Trail’de kayıtlar başladı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:20

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:20

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularını 17-19 Ekim tarihlerinde ağırlayacak.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen organizasyon 12’nci yılını kutlayacak. İsim sponsoru olarak büyük destek veren Salomon ise bu sene 10’uncu yılını geride bırakacak.

Her sene gelişerek yoluna devam eden Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 14K’lık parkuruyla koşuculara yeni bir parkur deneyimi yaşatacak. Yarışçılara sunduğu parkurlarla adından söz ettiren Salomon Cappadocia Ultra Trail, katılımcılara üst düzey rekabet imkanı sunacak. Bu yıl 80’den fazla ülkeden rekor katılımın olması bekleniyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Her sene merakla beklenen Salomon Cappadocia Ultra Trail’de kayıtlar ise başladı. İlk günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılaşan yarışa, şu ana kadar 36 ülkeden 177 sporcu kayıt yaptırdı.

YENİ PARKUR DENEYİMİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu sene yeni parkuru ile de dikkat çekiyor. Birçok kategoriden sporcuları bir araya getiren yarış, 14K’lık yeni parkuru ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak.

DESTEKÇİLER

Salomon Cappadocia Ultra-Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında Avantgarde Collection, PT Academy, Salcano, ViewSonic, Eker, Züber sponsorluğunda koşulacak. Yarış; Anadolu Sigorta, Intersport, Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia, Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlenecek.

'YILLAR İÇİNDE KAZANDIĞIMIZ TECRÜBE İLE GELİŞİME DEVAM EDİYORUZ'

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Kapadokya’da her geçen gün büyüyen ve yenilenen parkurlarıyla kıyasıya mücadelelere sahne olan bir organizasyona imza attıklarını dile getirdi. Güney, “Yıllar içinde kazandığımız tecrübe ile gelişime devam ediyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de sorunsuz bir yarış için çalışmalarımıza start verdik. Dünyanın dört bir yanından sporcuları Kapadokya’nın eşsiz doğasında ağırlıyoruz. Gelen her sporcu buradan mutlu ayrılarak bir sonraki yarışın tarihini beklemeye başlıyor. Tabii bu işleri yaparken sponsorlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Destekleri ile birbirinden güzel organizasyonlar ortaya çıkıyor” dedi.

14K’LIK YENİ PARKUR AYRI BİR HEYECAN KATTI

Bu sene 14K’lık yeni parkurun sporculara ayrı bir heyecan kattığını ifade eden Aydın Ayhan Güney, “Yurt dışından gelen sporcuların yanı sıra Türk sporcular da kendisini geliştirdi. Son yıllarda ülkemizde birçok trail düzenleniyor ama bunların içinde Salomon Cappadocia ayrı bir yere ve öneme sahip. Aldığımız geri dönüşler de bu anlamda çok olumlu. Biz de yeni parkur dahil ettiğimizi açıkladığımız andan itibaren birçok olumlu dönüş aldık. 14K’lık parkurumuz hem koşucuları hem de bizi mutlu etti. Cuma günü koşulacak yeni parkurumuzla etkinlik süresini artırarak bölge turizmine daha fazla katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.