Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:48
Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek.

SALZBURG - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? 

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

SALZBURG - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Real Sociedad, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Inter ile 1-1 berabere kalmıştı.

Salzburg ise Benfica deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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