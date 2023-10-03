Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
SALZBURG - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SALZBURG - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı Inter ile 1-1 berabere kalmıştı.
Salzburg ise Benfica deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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